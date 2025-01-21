توقيف 76 تاجر مخدرات في أسبوع واحد

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 جانفي الجاري، 76 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 109 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، فقد تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، كذلك من "حجز 113.387 قرص مهلوس و 1,62 كيلوغرام من مادة الكوكايين، خلال عمليات أخرى متفرقة."

وبالموازاة مع ذلك، تم "توقيف 256 شخصا بكل من ولايات تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وعين قزام، وضبط 32 مركبة و364 مولد كهربائي و205 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب."

كما تم – يضيف البيان – "توقيف 29 شخصا آخر وحجز 20 بندقية صيد ومسدس آلي و9220 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 08 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة".

ومن جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 127 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 455 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".