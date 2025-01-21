قوجيل: نحن نفرق بين الإستعمار الفرنسي والشعب الفرنسي

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الجزائر عاشت صعوبات وتجاوزتها لوحدها وبدون التدخل الخارجي .

وأكد قوجيل، اليوم الخمس، في كلمة عقب المصادقة على نص قانون متعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وكذا نص قانون متعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، أن "الجزائر تخلصت من المديونية الخارجية ، ولا واحد يملي علينا أي شيء "،

وذكر قوجيل بموقف الجزائر اتجاه القضايا العادلة في العالم، حيث جدد موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.

وقال بهذا الخصوص :"أن الجزائر تفرق بين الاستعمار الفرنسي والشعب الفرنسي ".