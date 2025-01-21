وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية ناميبيا

استُقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم بويندوك، من قبل رئيس جمهورية ناميبيا، نانقولو مبومبا. بصفته مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .حسب ما أفاد به بيان لوزارة الاتصال .

وحسب البيان ، فقد سلم الوزير إلى الرئيس نانقولو مبومبا رسالة خطية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تضمنت أصدق العبارات الأخوية وتأكيد حرصه على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، بما يعكس الروابط التاريخية التي تجمع البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأضاف البيان ، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض مختلف أبعاد العلاقات الثنائية المميزة بين الجزائر وناميبيا، وبحث سبل الإرتقاء بها في مختلف المجالات، بما يساهم في دعم التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة تلك المرتبطة بملف إصلاح الهيئة الأممية، كما ناقش الجانبان القضايا ذات الأولوية على أجندة الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك وتعزيز آليات التشاور في إطار العمل القاري المشترك.