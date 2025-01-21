غليزان: توفير 875 هكتارا لإنشاء ثلاثة أقطاب سكنية

كشف سامي مجوبي والي غليزان، خلال الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع، عن مشاريع تنموية بوسعها أن تعزز الحظيرة السكنية بالولاية.

وأعلن الوالي عن إنشاء ثلاثة أقطاب حضرية جديدة بمواصفات حديثة. حيث يتم تخصيص 440 هكتارا لإنشاء القطب الحضري غليزان – بلعسل بوزقزة – الذي سوف يستوعب 28 ألف وحدة سكنية، كما خصص 165 هكتارا قصد إنشاء قطب حضري ثان ببلدية وادي أرهيو، والذي يشمل 7 ألاف وحدة سكنية.

إلى جانب ذلك أشار الوالي إلى تخصيص 270 هكتارا لإنشاء قطب حضري ثالث ببلدية سيدي خطاب،والذي يهدف إلى إنجاز 14 ألف وحدة سكنية.

وفي سياق كلامه أكد الوالي أن ثمة مشاريع سكنية، حيث تم تبليغ 500 وحدة سكنية عمومية إيجارية بعنوان سنة 2025،كشطر أول، على أنتتبعها حصص أخرى بالتدريج، حسب ما تم طلبه من الوزارة.بالإضافة إلى تبليغ ألفي وحدة سكنية بنهاية سنة 2024، مع تخصيص ألفي إعانة ريفية،و3 ألاف وحدة سكنية من برنامج عدل.