سويسرا تحقق في شكاوى ضد الرئيس الصهيوني

أعلن مدعون عامون سويسريون، أمس الأربعاء، أنهم يدققون في شكاوى عدة مقدمة ضد الرئيس الصهيوني الزائر إسحاق هرتسوغ، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ منظمات غير حكومية تتهمه بالتحريض على الإبادة في غزة.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى شكاوى جنائية عدة ضد هرتسوغ الذي زار سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية "كي ستون إيه تي إس" بأن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية تحمل اسم "العمل القانوني ضد الإبادة".

وأضافت الوكالة أن المنظمة تطالب بمحاكمة الرئيس الصهيوني "بتهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وجاء في الشكوى أن هرتسوغ لعب "دوراً نشطاً في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين".

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.