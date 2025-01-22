غلق مؤقت لطريق حيوي بالعاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الخميس، غلق مؤقت لجزء من الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بلدية بئر خادم في الاتجاهين.

ووفق بيان الولاية فإن سبب الغلق هو "وضع مساند الجسر المتواجد فوق الطريق، تحديدا عند مدخل بئر خادم والسحاولة، وهذا لمدة 03 ليال".

وسيتم غلق الطريق في الأوقات المبينة فيما يلي:

يوم الخميس 23/01/2025 من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا.

يوم الجمعة 24/01/2025 من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا.

يوم السبت 25/01/2025 من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا.

وخلال فترة غلق الطريق الوطني رقم 01 سيتم تحويل حركة المرور على المحاور التالية:

الجزائر نحو البليدة (الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بئر خادم):

تحول حركة المرور ابتداء من مدخل تقصراين عبر مدخل وسط الطريق المركزي (TPC) نحو بئر خادم بعدها التوجه نحو الجسر (ط و63) تم العودة نحو ط.و رقم 01.

البليدة نحو الجزائر (الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بئر خادم):

بالنسبة للمركبات ذات الوزن الخفيف: تحول حركة المرور على اليمين نحو الطريق الاجتنابي المحاذي لمسجد مالك بن نبي ثم الى ط.و رقم 01،

بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل 2.5 طن فما فوق: تحول حركة المرور على النحو التالي:

من الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بابا علي نحو الطريق السريع براقي-واد أوشايح بعدها نحو كل الاتجاهات.

من الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بابا علي نحو الطريق الوطني رقم 38 باتجاه جسر قسنطينة بعدها نحو كل الاتجاهات.

وسيمنع السير بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل 2.5 طن فما فوق عبر الطريق الوطني رقم 01 اتجاه البليدة -الجزائر ابتداء من تقاطع الطريق الوطني رقم 01 مع الطريق الوطني رقم 38 الى غاية بئر خادم.