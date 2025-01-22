الرابطة الثانية: الرائد يستعين بالمدرسة الإيطالية

عين التقني الجزائري، عبد القادر لمين زموري، مدربا جديدا لمستقبل الرويسات خلفا لأمين غيموز المستقيل، حسبما أعلن عنه اليوم الخميس، رائد ترتيب بطولة الرابطة الثانية للهواة (مجموعة وسط-شرق)، في بيان له.

يذكر أن المدرب غيموز الذي أشرف على العارضة الفنية لمستقبل الرويسات منذ بداية الموسم، قدم استقالته عقب إقصاء الفريق من الدور 32 لكأس الجزائر يوم 4 جانفي الماضي خارج قواعده، من طرف ممثل الرابطة المحترفة الأولى، نجم مقرة (1-0 بعد الوقت الإضافي).

ويحوز زموري، اللاعب والمدرب السابق لمولودية باتنة، على شهادة تدريب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم صنف "أ"، تحصل عليها بالمركز الفني الفيديرالي بكوفرسيانو بإيطاليا.

وعقب مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة الثانية، يحتل مستقبل الرويسات المركز الأول بمجموع 35 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه المباشر، اتحاد الحراش.

وسيستهل لاعبو الرئيس بن ساسي محمد العروسي المرحلة الثانية للموسم، يوم السبت، خارج قواعدهم، أمام اتحاد خميس الخشنة لحساب الجولة الـ 16 للبطولة (مجموعة وسط-شرق).