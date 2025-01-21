"سونلغاز" تدرس مشاريع في بلدين إفريقيين

عقد الرئيس المدير العام لـ"سونلغاز"، مراد عجال، اليوم الخميس، اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المديرة العامة لشركة الكهرباء النيجيرية "نيجيلاك"، فاتي أبارشي، وذلك لمناقشة سبل تسريع وتيرة التعاون والشراكة بين البلدين.

وحسب بيان وزارة الطاقة أبدى مراد عجال، اهتمام سونلغاز بالاستثمار في مجال الطاقة في جمهورية النيجر، مقترحا مبدئيا دراسة مشروع الاستثمار في إنجاز محطة لتوليد الكهرباء هناك. مشيرا أن "سونلغاز مستعدة لإيفاد فريق من المختصين للانتقال مباشرة والشروع في الدراسة الميدانية لهذا المشروع". مضيفا أن "سونلغاز تفتح أبواب التعاون مع الطرف النيجيري في مختلف المجالات بما فيها الطاقات المتجددة، النقل والتوزيع والهندسة وكذا التكوين في مدارسها الخمسة المتخصصة ".

ووفق ذات البيان "عبرت المديرة العامة لشركة الكهرباء النيجيرية نيجيلاك، فاتي أبارشي، عن اهتمام شركتها بالتعاون مع سونلغاز بالنظر لمكانها في المنطقة ولخبرتها اللافتة في مختلف مجالات الطاقة، مؤكدة إرادتها القوية في إنجاح هذا التعاون بشكل يرضي جميع الأطراف".

وخلصت مخرجات الاجتماع، إلى الاتفاق على إيفاد فريق من المختصين من بينهم إطارات مسيرة في المجمع إلى النيجر في الأيام القادمة لصياغة مذكرة تفاهم تؤطر آليات التعاون بين الشركتين، وذلك تحضيرا لانتقال وفد رفيع المستوى يتقدمه الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز إلى جمهورية النيجر لبلورة القرارات المتخذة ودراسة سبل توسيع الشراكة بين الطرفين بما يستجيب لطموحات البلدين.

وكان الرئيس المدير العام لسونلغاز، قد استقبل صباح اليوم وفدا من ممثلي الشركة الوطنية البوركينابية للكهرباء (سونبال).

وحسب بيان وزارة الطاقة، أكد عجال "استعداد المجمع لمرافقة حركة التنمية الطاقوية في دولة بوركينافاسو، التي تربطها علاقات تاريخية هامة مع الجزائر، مذكرا بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها سونلغاز في مختلف مجالات النشاط الطاقوي خاصة الإنتاج، النقل والتوزيع وكذا الهندسة والصيانة بالإضافة للتكوين من خلال المدارس المتخصصة في التكوين الخمس".

في ذات السياق، أكد المسؤول الأول على سونلغاز، استعداد سونلغاز لمرافقة شركة سونبال البوركينابية في تعزيز شبكتها الكهربائية وتقوية نظام تسيير المنظومة الكهربائية، من خلال نقل خبراتها الهامة في المجال باعتبار سونلغاز متعاملا تاريخيا ورائدا في المجال. كما شدّد على "ضرورة تسريع وتيرة العمل بين الطرفين لتفعيل هذه الشراكة الواعدة وفق رؤية واضحة".

من جانبه، أثنى ممثل شركة سونبال، على مستوى الترحيب الذي تلقاه الوفد من قبل ممثلي شركة سونلغاز، خلال زيارته لمختلف المنشآت الطاقوية في ولاية وهران والجزائر العاصمة، مؤكدا اهتمام شركته بالاستفادة من خبرات سونلغاز في مختلف مجالات النشاط الطاقوي، خاصة النقل وتسيير المنظومة الكهربائية وكذا التكوين.