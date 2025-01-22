شباب قسنطينة: مضوي يحسم مستقبله

أشرف، مساء اليوم، مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي على تدريبات الفريق في أرضية ملعب الشهيد حملاوي، تحضيرا لمواجهة السبت القادم أمام الضيف مولودية البيض في لقاء متأخر، واضعا بذلك حدا للأخبار التي راجت مساء أمس حول استقالته، بعد حدوث ملاسنات بينه وبين أحد المسيرين في حصة تدريبية.

إدارة شباب قسنطينة وحتى تبعد اللاعبين والطاقم الفني عن الضغط بعد حادثة الملاسنات بين المسير المعني والمدرب خير مضوي قررت الدخول في تربص قصير بأحد فنادق مدينة الخروب تحسبا للقاء البيض، في انتظار إلى ما ستؤول إليه الأمور بعد الحادثة المذكورة والقرارات التي ستتخذ لإعادة الهدوء للبيت القسنطيني.