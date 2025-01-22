ضغط رهيب على ملعب 5 جويلية

تم تأخير مباراتين لحساب تسوية رزنامة الجولتين 12 و13 من البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، بـ 24 ساعة، حسبما كشفت عنه، اليوم الخميس، رابطة كرة القدم المحترفة.

وووفق بيان الهيئة الكروية، اليوم الخميس، برمجت مباراة مولودية الجزائر-شبيبة الساورة يوم الأربعاء 29 جانفي بملعب 5 جويلية (17:00) عوض يوم الثلاثاء 28 جانفي بدون حضور الجمهور، بينما ستجرى مباراة، شباب بلوزداد-شباب قسنطينة في اليوم الموالي، أي الخميس 30 جانفي بنفس الملعب (19:00).

أما المقابلتان الأخرتان: اتحاد الجزائر-نادي بارادو (الجولة 11)، وأولمبي أقبو-اتحاد الجزائر (الجولة 12) فستلعبان في موعدهما المحدد أي على التوالي يومي الثلاثاء 28 جانفي والسبت 1 فيفري.

وبهذا سيحتضن ملعب 5 جويلية ثلاثة مقابلات في ثلاثة أيام متتالية هي 28، 29 و30 جانفي، علما أنه سيحتضن نهاية هذا الأسبوع مقابلتين في يومين متتاليين، بداية بالداربي العاصمي الكبير بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر غدا الجمعة ثم داربي آخر بين نادي بارادو وشباب بلوزداد بعد غد السبت.

واحتضن الملعب عددا قياسيا من المقابلات منذ إعادة فتحه شهر أكتوبر الفارط، حيث يستقبل فيه أربعة أندية عاصمية (مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، نادي بارادو واتحاد الجزائر) في البطولة والكأس المحليتين، إضافة إلى مقابلات ثلاثة أندية عاصمية في المنافسات الإفريقية، ما جعل خبراء يدقون ناقوس الخطر حول مدى صمود أرضية ميدانه حتى نهاية الموسم.

ويتواجد ملعبان آخران بمعايير عالمية في العاصمة هما نيلسون مانديلا في براقي وعلي عمار في الدويرة غير أنهما مغلقان منذ شهر سبتمبر الفماضي بعد أن احتضن الأول مقابلتان والثاني مقابلة وحيدة.

وبعد الرزنامة الجديدة، تبقى ثلاث مقابلات أخرى للبرمجة وهي: ترجي مستغانم-مولودية الجزائر، اتحاد خنشلة-اتحاد الجزائر ومولودية وهران-شباب بلوزداد.

وحدد تاريخ استئناف منافسة الرابطة الأولى (مرحلة الإياب) ليومي 9 و10 فيفري مع إجراء الجولة الـ 16.

وتحتل شبيبة القبائل مؤقتا صدارة الترتيب بمجموع 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف، نادي بارادو.