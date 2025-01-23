عمراني يغادر بلوزداد؟

برز مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، بغيابه عن الحصص التدريبية الأخيرة لفريقه، والتي تسبق المواجهة الهامة التي تجمعه، غدا السبت، بنادي بارادو، على ملعب 5 جويلية، في مباراة تسوية الرزنامة.

وفي غياب عمراني، أشرف المدرب المساعد، سمير حوحو بمفرده، على الحصة التدريبية التي خاضها الفريق، أول أمس، بمعهد الفندقة بعين البنيان، ثم على الحصة التي جرت، صبيحة اليوم الجمعة، بملحق ملعب نيلسون مانديلا.

وأشار مصدر عليم إلى أن عمراني قرر، دون سابق إنذار، الرحيل عن الفريق، وعلى ضوء هذا، ترك مقر إقامته بأحد فنادق حيدرة، ثم راسل الإدارة يبلغها بأنه لن يكمل مهامه في شباب بلوزداد، دون توضيح الأسباب.

وربطت مصادرنا القرار المفاجئ للمدرب "التلمساني" باتصالات ربطتها معه إدارة مولودية وهران، عبر مديرها الرياضي، مراد مزيان.