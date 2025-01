Trump "lève le secret" sur les assassinats des Kannedy et de MLK

Le président américain Donald Trump a signé jeudi dernier un décret visant à lever le secret sur des documents gouvernementaux concernant les assassinats de l'ex-président américain John Fitzgerald Kennedy en 1963, de son frère Robert Kennedy en 1968, ainsi que de l'activiste des droits civiques Martin Luther King la même année.

Trump a déclaré aux journalistes, lors de la signature de l'ordre exécutif à la Maison Blanche que « beaucoup de gens attendaient cet ordre depuis des années, des décennies. Tout sera révélé ». Il a ajouté que, plus de 50 ans après les assassinats des frères Kennedy et de Martin Luther King, « leurs familles et le peuple américain méritent la transparence et la vérité, et il est dans l'intérêt national de publier tous les dossiers concernant ces assassinats sans délai ».

Fin novembre dernier, Trump avait réaffirmé, après son élection, sa promesse faite pendant sa campagne de publier les derniers fichiers « très secrets » des archives nationales concernant l'assassinat de John Kennedy.

L’assassinat du président John Kennedy, survenu le 22 novembre 1963 à Dallas, a marqué un tournant dans l’histoire des États-Unis, mais a également suscité des doutes sur l'identité du véritable responsable. De nombreuses théories suggèrent la possibilité d'autres complices aux côtés de Lee Harvey Oswald, qui a été considéré comme le seul coupable.

Robert Kennedy Jr., choisi par Trump pour le poste de ministre de la Santé, a précédemment évoqué des « preuves irréfutables » de l'implication de la CIA dans l’assassinat de son oncle John F. Kennedy, et a également mentionné des « preuves très convaincantes » concernant le rôle de la CIA dans l'assassinat de son père en 1968.

Selon les archives nationales américaines, 99 % des cinq millions de pages liées à ce dossier sont actuellement accessibles au public.

Quant à Martin Luther King, il a été assassiné le 4 avril 1968 par James Earl Ray, sur le balcon d'un hôtel à Memphis (dans le sud des États-Unis), alors qu'il était présent pour soutenir des ouvriers en grève. Cependant, ses enfants ont exprimé des doutes par le passé sur la culpabilité de Ray, qui est mort en prison en 1998.