هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الجمعة المنتخب الوطني المدرسي (فتيان) بمناسبة تأهله المستحق إلى البطولة الإفريقية لكرة القدم للمدارس.

وجدد صادي، في بيان، تأكيده على "التزام الهيئة الفيدرالية بدعم وتطوير كرة القدم المدرسية في الجزائر".

وكان المنتخب الجزائري المدرسي للذكور لكرة القدم (أقل من 15 عاما) قد اقتطع تأشيرة التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا المدرسية المقررة في مارس 2025 بكوت ديفوار، بعد أن أنهى تصفيات منطقة شمال إفريقيا، التي اختتمت اليوم الجمعة بوهران، في صدارة الترتيب.

وفاز المنتخب الوطني في مباراته الثانية والأخيرة على نظيره التونسي (1-0) بالملعب الملحق للمركب الرياضي ''ميلود هدفي''، ليرفع مجموع نقاطه إلى أربعة، متقدما بفارق نقطتين عن الثاني، المغرب، بينما حل التونسيون في المركز الثالث والأخير بنقطة واحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الجزائري إلى المرحلة النهائية من بطولة إفريقيا المدرسية التي ستقام للعام الثالث على التوالي.

وخلافا لمنتخب الذكور، لم يحالف الحظ منتخب الإناث، حيث أخفق في التأهل لبطولة إفريقيا المدرسية للفتيات، رغم فوزه اليوم بمباراته الثانية من البطولة ضد تونس (1-0).

وتم تنظيم هذه المرحلة من التصفيات التي استمرت ثلاثة أيام من قبل ''الفاف'' بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، وذلك برعاية اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم. وتلقى الفائزون في البطولة جوائزهم وميدالياتهم خلال حفل الختام بحضور ممثلين عن الهيئات الثلاثة والسلطات المحلية لوهران.