إدارة شبيبة القبائل تدافع عن مدان

استنكرت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، "الهجمات التي استهدفت المدير الرياضي العام، حكيم مدان بعد مشاركته في برنامج تلفزيوني".

وأوضحت إدارة "الكناري"، في بيان، أنها تحرص على احترام حرية التعبير غير أن الانتقاد لا يمكن أن يبرر ـ حسبها- حجم الهجوم الذي تعرض له مدان المعروف بقيم الاحترام والتسامح.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل دعمها الكامل لمديرها الرياضي العام، مؤكدة "تمسكها وانفتاحها على النقاش واحترامها لجميع المتدخلين في الرياضة والإعلام، الذين يجب عليهم تعميم القيم الأولمبية واللعب النظيف".

كما أكدت أنها تقف ضد أي اعتداء يستهدف أحد المنتمين للنادي سواء كانوا مشجعين، لاعبين أو إداريين.