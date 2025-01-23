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مجتمع

تلمسان: التماس خمس سنوات حبسا لنائب رئيس بلدية السواحلية

24 جانفي 2025 ()
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التمست النيابة العامة لمحكمة مغنية، نهاية الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا في حق نائب رئيس بلدية السواحلية للعهدة الحالية والذي تم توقيفه إثر متابعته بقضية لدى العدالة، والتي تعود إلى الموسم المنصرم عندما تم اكتشاف تزوير خاتم يحمل نائب رئيس البلدية من قبل مندوب بلدي لإحدى قرى السواحلية.

ومن المفروض أن تنطق المحكمة بالحكم يوم 5 فيفري القادم في الوقت الذي عرفت فيه البلدية تحقيقات حيث لا تزال المفتشية الولائية تقوم بزيارات تفتيشية ما يبين الوضع الذي وصلت إليه البلدية في عهد المجلس البلدي الحالي بعد أن كان يضرب بها المثل في الاستقرار والتنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع في السنوات الماضية.

 

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