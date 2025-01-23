أبو عبيدة يكشف أسماء 4 مجندات سيفرج عنهن

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، اليوم الجمعة، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى ستفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات صهيونيات.

وفي بيان عبر منصة "تلغرام"، قال أبو عبيدة إن المجندات اللواتي سيفرج عنهن ضمن الفصل الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار هنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

وأفادت قناة "الجزيرة" أن "كتائب القسام وفصائل المقاومة ستُطلق سراح الأسيرات الأربع يوم غد السبت قبل الموعد المحدّد، وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع، وفق الآلية المتفق عليها".

ومن المفترض أن يطلق الكيان الصهيوني سراح قرابة ألفي فلسطيني خلال المرحلة الأولى -التي تمتد على مدار 42 يوما- مقابل 33 أسيرا صهيونيا وفق القائمة الكاملة التي سلمتها "حماس"، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى.

والأحد الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" والكيان الصهيوني، ويتم في مرحلته الأولى التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.