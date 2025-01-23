ڨالمة: حجز كمية من الأقراص المهلوسة

حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية تاملوكة (60كلم جنوبي قالمة)، كمية من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300ملغ، وأوقفت شابين اثنين يبلغان 26 و36سنة، اللذين قدما أمام الجهاز القضائي بدائرة وادي الزناتي، التي أودعهما الحبس.

استنادا إلى بيان لمصالح خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة، فقد تمت العملية في ضوء معلومات وردت إلى مستخدمي فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببلدية تاملوكة، مفادها احتمال تمرير شحنة من المؤثرات العقلية على متن سيارة سياحية من نوع"رونو سامبول"، التي كانت قادمة من ولاية أم البواقي المجاورة.

وقد مكن قيام مستخدمي فرقة الدرك بتاملوكة بوضع خطة عمل محكمة وغلق جميع المحاور والمنافذ المحتمل المرور عبرها، من الإيقاع بصاحبي السموم، اللذين كانت على متن المركبة السياحية القادمة من جهة ولاية أم البواقي، حيث تمكنوا بعد التفتيش الدقيق للمركبة وللمشتبه فيهما، من العثور وحجز 1040 قرصا من نوع بريغابالين 300ملغ، أجنبية الصنع مهربة (بلد المنشأ الهند) حسب المصادر ذاتها. حيث تم حجز كمية السموم وتوقيف الشابين واقتيادهما إلى مقر فرقة الدرك لمواصلة التحقيق.

وقد تم تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي، الذي أمر بتحويل القضية أمام قاضي التحقيق، الذي أودعمها الحبس.