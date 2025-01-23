ترامب يبدأ في تنفيذ تهديداته

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن بدء عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة التي وعد بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشرت ليفيت على صفحتها الرسمية على "إكس" صورا لمهاجرين يركبون في طائرات عسكرية لترحليهم.

وقالت المتحدثة إن ترامب يرسل رسالة قوية وواضحة إلى العالم بأسره مفادها "إذا دخلْت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، فستواجه عواقب وخيمة".

وأوضحت ليفيت أن "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنّه تمّ ترحيل "المئات" في طائرات عسكرية.

وأضافت أن "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ جارية. قطعت وعود وتمّ الوفاء بها"، بعد بضعة أيام فقط على تنصيب ترامب.

وكان ترامب وعد بشن حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا ترحيل "أجانب مجرمين".