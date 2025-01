Trump commence à mettre en exécution ses menaces

La porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, a annoncé le début des opérations de déportation des immigrés en situation irrégulière aux États-Unis, une promesse faite par le président américain, Donald Trump.

Leavitt a publié sur son compte officiel sur "X" des photos de migrants montant à bord d'avions militaires pour leur déportation.

Elle a déclaré que Trump envoie un message fort et clair au monde entier : "Si vous entrez illégalement aux États-Unis, vous ferez face à de graves conséquences."

Leavitt a précisé que "l'administration Trump a arrêté 538 immigrants criminels en situation irrégulière", ajoutant que "des centaines" ont été déportés à bord d'avions militaires.

Elle a ajouté que "la plus grande opération de déportation de l'histoire est en cours. Des promesses ont été faites et elles ont été tenues", quelques jours seulement après l'investiture de Trump.

Trump avait promis de mener une campagne stricte contre l'immigration irrégulière pendant sa campagne électorale, et a entamé son deuxième mandat par une série de décrets exécutifs visant à réformer le processus d'entrée aux États-Unis.

Dans ce contexte, il a signé des décisions pour déclarer un "état d'urgence nationale" à la frontière sud, et a annoncé l'envoi de plus de troupes dans la région, promettant de déporter les "immigrants criminels".