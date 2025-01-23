المولودية تقسو على الجار وترتقي للوصافة (فيديو)

حقق نادي مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، فوزا كبيرا على غريمه اتحاد الجزائر في الداربي العاصمي الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

ولم يرق الشوط الأول لتطلعات الجمهور القياسي الحاضر في المدرجات من أنصار الفريقين وعرف حذرا كبيرا من الجانبين وانتهى على نتيجة سلبية.

المرحلة الثانية كانت مختلفة تماما بعدما دخل أشبال المدرب خالد بن يحيى بقوة مباغتين الحارس بن بوط بهدفين متتاليين سلجهما أمين مسوسة وكيبري جونيور في الدقيقتين 49 و57.

ورغم تغييرات التقني التونسي نبيل معلول لم نشهد ردة فعل قوية لأبناء "سوسطارة" من أجل العودة في النتيجة، وحتى بعد إضافة 15 دقيقة من الوقت بدل الضائع فشل زملاء بلقاسمي في خلق فرص محققة للتسجيل، وعلى العكس تماما عمقت المولودية النتيجة بهدف ثالث عن طريق البديل سفيان بايزيد في الدقيقة 90+102.

وأعلن الحكم بعدها نهاية المقابلة بتفوق زملاء القائد عبد اللاوي بنتيجة ثقيلة نادرا ما تحدث في داربي الجارين، استقرت عند ثلاثية نظيفة، وسط فرحة جنونية لـ "الشناوة" وغضب عارم لـ "المسامعية".

وتسمح هذه النتيجة لحامل اللقب من الارتقاء إلى وصافة الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة، شبيبة القبائل، مع مقابلتين متأخرتين للعميد، فيما يبقى الاتحاد في المركز السادس برصيد 20 نقطة مع ثلاثة مقابلات متأخرة.