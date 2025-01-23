الداخلية التونسية تعلن إطلاق النار على شخص في محيط الكنيس اليهودي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الليلة أن قوات الأمن أطلقت النار على شخص كان قد أضرم النار في جسده وحاول الاقتراب من عناصر الأمن التي تحمي الكنيس اليهودي وسط العاصمة تونس.

وأكد بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه " سُجّل مساء هذا اليوم الجمعة إقدام أحد الأشخاص بجهة لافايات بتونس العاصمة، على إضرام النار في جسده وتوجّه مُباشرة نحو أحد أعوان الأمن فتم إطلاق النار عليه من عون ثانٍ حماية لزميله الذي أصيب بحرُوق نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأكد البيان أن "نتج عن الحادثة إصابة مواطن كان قريبا من مكان الواقعة، تمّ نقلهُ إلى المُستشفى وحالتهُ مُستقرة".

وكشف نفس المصدر أنه تم التعرف على هوية الشخص الذي أضرم النار في نفسه وأطلق عليه النار، حيث ثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وخلفت الحادثة حالة من الارتباك والخوف في البداية، حيث كان البعض يعتقد أنها عمل إرهابي خاصة بحكم كون المكان يحوي الكنيس اليهودي .