تعليمات لتحسين الأداء القنصلي

عقد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى إيطاليا، اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا بالعاصمة روما، مع عدد من رؤساء المراكز القنصلية، حسب ما أفاد بيان لذات الوزارة.

ووفق البيان فإن شايب أجتمع مع رؤساء مراكز: "ميلانو ونابولي وليون ومرسيليا وبيزنسون وغرونوبل ونيس ومونبولييه وتولوز وسانت اتيان وبرشلونة وأليكانتي وبوردو".

وسمح اللقاء –يضيف المصدر- "بإجراء تقييم شامل للتسيير القنصلي لأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ومتابعة تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد بشأن تحسين نوعية الخدمات القنصلية، كما سمح بالوقوف على الانطباع الإيجابي للتدابير المتخذة لصالح مواطنينا بديار المهجر خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما تعلق منها بتسهيلات إجراءات الولوج إلى التراب الوطني".

كما "تم خلال هذا اللقاء، إسداء جملة من التعليمات والتوجيهات قصد مواصلة تحسين الأداء القنصلي، في إطار تنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتكفل الأمثل بانشغالات بنات وأبناء جاليتنا المقيمة بالخارج واشراكها في الديناميكية التنموية التي يشهدها الوطن" تختم البيان.