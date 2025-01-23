حتى ريمة حسن لم تسلم من روتايو..والسبب الجزائر

لم تسلم البرلمانية الفرنسية من أصول فلسطينة، عن حزب "فرنسا الأبية" ريمة حسن، من عدوانية وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بعد أن اتهمها بأنها "حليفة الجزائر".

وقد أثار تصويت، ريمة حسن ضد لائحة البرلمان الأوروبي التي تطالب بالإفراج عن بوعلام صنصال، جدلا واتهامات لها في فرنسا، وفي مقدمة مهاجميها برون روتايو، الذي قال لقناة "سي نيوز" اليمينية الفرنسية "ريمة حسن حليفة للجزائر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها روتايو ريمة حسن، حيث كان انتقدها إلى جانب سياسيين يمينيين، ووسائل إعلام فرنسية أخرى بسبب وصفها الجزائر بـ "مكة الثوار".

وقد صوتت ريمة حسن، وبالإضافة إلى ثلاثة نواب فرنسيين آخرين، ضد القرار الذي يدعو إلى إطلاق سراح صنصال.

وبررت ريمة حسن عبر تدوينات لها على حسابها على "إكس"، تصويتها ضد اللائحة، لأنه يتم استغلالها من أطراف سياسية فرنسية لم تندد بحرب الإبادة التي قام بها الاحتلال الصهيوني في غزة، وما يقوم به في الضفة الغربية المحتلة.