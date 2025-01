Le Conseil de sécurité consacre le président Tebboune en sa qualité de Champion de l'UA

Cette déclaration présidentielle, qui a couronné le débat de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme en Afrique, tenu le 21 janvier 2025, marque une évolution importante en consacrant, pour la première fois, la reconnaissance au plus haut niveau international du rôle du Champion de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, dévolu à M. le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a été choisi par ses pairs africains pour assumer cette responsabilité qui pèse lourdement sur notre continent compte tenu de ses répercussions désastreuses et complexes.

Le rôle essentiel des mécanismes africains existants, en particulier le Comité des Services de Renseignement et de Sécurité de l'Afrique (CISSA), l'Unité antiterroriste de la Force africaine en attente, et AFRIPOL, démontrent ainsi la maturité croissante de l'architecture sécuritaire continentale.

Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf avait souligné lors du débat du 21 janvier que la trajectoire actuelle du terrorisme en Afrique est insoutenable et insistée sur la nécessité d'une nouvelle approche alliant sécurité et développement, et sur le leadership africain fort soutenu par des partenariats internationaux efficaces. Cette vision s'est concrétisée dans cette déclaration présidentielle qui articule de manière soutenue les dimensions sécuritaires et de développement.

Et comme mesure pratique pour maintenir cette question importante au cœur du débat, ce document important du Conseil de Sécurité demande au Secrétaire général de l'ONU de présenter des rapports annuels sur les efforts conjoints de l'Union africaine et des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, en établissant un mécanisme de suivi régulier sans précédent.

Cette action constitue une étape importante dans l'institutionnalisation du partenariat entre l'Union africaine et les Nations Unies en matière de lutte contre le terrorisme et garantit un examen continu des progrès accomplis dans ce domaine.