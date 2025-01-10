صانع محتوى جزائري وزوجته الإيطالية متهمان بالتجسس في لبنان

ذكرت صحيفة "الأخبار اللبنانية" الموالية لـ"حزب الله"، أن عناصر أمنية تابعة للحزب، أوقفت صانع المحتوى الجزائري، بلقاسم بن عروس، رفقة زوجته الإيطالية، المعروفين على مواقع التواصل باسم "KasoEst" بتهمة التجسس.

ووفق الصحيفة اللبنانية، فإن المصالح الأمنية التابعة لحزب الله أوقفت رجلا جزائريا يُدعى "ب.ب.ع"، من مواليد 1993، وزوجته الإيطالية "إ.أ"، من مواليد 1989، أول أمس الخميس، بعد الاشتباه بهما في محاولة تجسس قرب "مجمع سيد الشهداء"، في منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية.

وأرجعت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، سبب توقيف المؤثر الجزائري، "التقاط صور بشكل سري من داخل سيارة أجرة، حيث ضُبطت بحوزتهما كاميرا من نوع"GO PRO" مزودة بنظام GPS واتصال بلوتوث وإنترنت، مع إمكانية التحكم بها عن بُعد".

وقالت الصحيفة إن الوحدات الأمنية لحزب الله سلمت بلقاسم بن عروس وزوجته الإيطالية "إيستر" إلى الأمن العام، لاستكمال التحقيقات والتدقيق في أوراقهما الرسمية.

ويُعرف عن صانع المحتوى الجزائري، من خلال محتواه، سعيه إلى الترويج للسياحة والتعريف بالثقافات المختلفة، مع التركيز على إبراز جمال الجزائر والتشجيع على استكشافها.