بيتكوفيتش في المغرب وصادي يغيب

يتوجه الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ومناجير المنتخب الوطني، إبراهيم بن ياسين، مساء اليوم، إلى العاصمة المغربية الرباط، عبر تونس، لمتابعة عملية سحب قرعة نهائيات النسخة رقم 35 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي سيحتضنها المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

بالمقابل سيغيب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وزير الرياضة، وليد صادي، عن هذه الاحتفالية التي سيحتضنها المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، والتي تعرف حضور عدد من أساطير الكرة الإفريقية، من بينهم الإيفواري جيرفينيو، والمصري عصام الحضري، والكاميروني باتريك مبوما، والتونسي أيمن المثلوثي، والزامبي كريستوفر كاتونغو.

وتجري عملية القرعة بداية من الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر، بمشاركة ممثلي المنتخبات الـ24 المتأهلة لهذه الدورة، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بينما سيتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور ثمن النهائي.