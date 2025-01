CAN2025: Petkovic à Rabat pour le tirage au sort

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, et le manager de l'équipe nationale, Ibrahim Ben Yacine, se rendront ce soir à Rabat, via Tunis, pour suivre le tirage au sort de la phase finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Le président de la Fédération algérienne de football et ministre des Sports, Walid Sadi, sera, en revanche, absent de cette cérémonie qui se tiendra au Théâtre national Mohammed V à Rabat, où plusieurs légendes du football africain seront présentes, dont l'Ivoirien Gervinho, l'Égyptien Essam El-Hadary, le Camerounais Patrick Mboma, le Tunisien Aymen Mathlouthi, et le Zambien Christopher Katongo.

Le tirage au sort débutera à 19h00, heure d'Alger, en présence des représentants des 24 équipes qualifiées pour ce tournoi. Les équipes seront réparties en 6 groupes de 4 équipes chacun. Les deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que les 4 meilleures équipes classées troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale.