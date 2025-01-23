رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره الكيني

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بنيروبي، من قبل رئيس جمهورية كينيا، وليام روتو، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح نفس البيان أنه "بصفته مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حظي وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، اليوم بنيروبي، باستقبال من قبل السيد وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا الشقيقة".

وخلال هذا اللقاء، "سلم السيد وزير الاتصال رسالة خطية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى نظيره الكيني، نقل من خلالها أصدق التحيات الأخوية وتطلعاته المشتركة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين".

وشكل هذا اللقاء -يضيف البيان- "فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية بين الجزائر وكينيا وبحث سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يتماشى ويتناسق مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس وليام روتو، القاضية بإضفاء المزيد من الزخم على الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين".

كما أكد الطرفان على "ضرورة مواصلة التشاور بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيد الإفريقي، خاصة ما ارتبط منها بالإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي"، مؤكدين على "أهمية التنسيق الدائم بين البلدين"، وفقا لذات البيان.