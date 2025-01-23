مستقبل الرويسات يواصل التوهج

افتتح مستقبل الرويسات، اليوم السبت، مرحلة العودة من الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق) بفوز ثمين عاد بيه من ولاية بومرداس على حساب اتحاد خميس الخشنة.

وجاء هدف المقابلة الوحيد عن طريق ضربة جزاء مثيرة للجدل أثارت احتجاج الفريق المحلي، سجلها المهاجم أيمن شلابي في الدقيقة الـ 64.

ورفع ممثل ولاية ورقلة رصيده إلى النقطة الـ 38 وحافظ على فارق الخمس نقاط الذي يفصله عن الملاحق اتحاد الحراش، هذا الأخير حقق فوزا منطقيا على صاحب المؤخرة اتحاد سوف بثنائية نظيفة على ملعب الفاتح نوفمبر بالمحمدية.

الخاسر الأكبر في الجولة الـ 16 كان صاحب المركز الثالث، اتحاد عنابة، الذي ابتعد أكثر عن سباق الصعود بعدما مني بالهزيمة من تنقله إلى باتنة لمواجهة المولودية المحلية، حيث أصيح الفارق بينه وبين المتصدر 10 نقاط كاملة.

النتائج

الجمعة:

جمعية الخروب - نجم التلاغمة 2-2

السبت:

اتحاد الحراش - اتحاد سوف 2-0

هلال شلغوم العيد - مولودية قسنطينة 1-0

مولودية باتنة - اتحاد عنابة 1-0

اتحاد ورقلة - شباب برج منايل 1-0

اتحاد خميس الخشنة - مستقبل الرويسات 0-1

اتحاد الشاوية - شباب باتنة 2-1

أولمبي المقرن - شبيبة جيجل 0-2

الترتيب ن ل

1. مستقبل الرويسات 38 16

2. اتحاد الحراش 33 16

3. اتحاد عنابة 28 16

4. اتحاد خميس الخشنة 25 16

5. مولودية قسنطينة 23 16

--. جمعية الخروب 23 16

7. هلال شلغوم العيد 22 16

-- مولودية باتنة 22 16

9 . اتحاد الشاوية 21 16

--. نجم التلاغمة 21 16

11. اتحاد ورقلة 20 16

--. شبيبة جيجل 20 16

13 . شباب باتنة 19 16

14. شباب برج منايل 16 16

15. أولمبي المقرن 10 16

16. اتحاد سوف 8 16.