نحو إعادة بعث كأس شمال إفريقيا للأندية

يعتزم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم إعادة بعث بطولة الأندية الخاصة بالمنطقة في فئة الأكابر، والتي تم تجميدها منذ عدة سنوات، حسبما أفاد به نائب رئيس هذه الهيئة، عبد الحكيم الشمالي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش دورة شمال إفريقيا لكرة القدم المدرسية المؤهلة للبطولة الإفريقية لذات الفئة والتي اختتمت أمس الجمعة بوهران، أشار هذا المسؤول إلى أن إعادة بعث بطولة أندية شمال إفريقيا هي حاليا "قيد الدراسة".

وأضاف أن هذا الملف ستتم معالجته بعد عقد الجمعية العامة لاتحاد شمال إفريقيا في فيفري المقبل لتعيين رئيس جديد برسم العهدة الأولمبية الجديدة 2025-2028.

وأوضح المسؤول الرياضي الليبي أن طموح هيئته هو "الحصول على عقود رعاية مع مؤسسات اقتصادية مرموقة بهدف تزويد المسابقة بجوائز مغرية قادرة على تحفيز أبطال الدول المعنية على المشاركة".

وفي انتظار تسجيل هذه التظاهرة ضمن برنامج الاتحاد لعام 2025، أعلن الشمالي عن تنظيم بطولة شمال إفريقيا المخصصة للمنتخبات النسوية لأقل من 20 عاما، والتي من المقرر أن تنطلق في 17 فيفري المقبل بتونس.