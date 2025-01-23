تحدثن العربية .. القسام تبث مشاهد لتسليم الأسيرات

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء السبت، مشاهد خاصة من عملية تسليم 4 مجندات صهيونيات أسيرات، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وأظهرت المشاهد بالصور للأسيرات وهن في حالة ارتياح وسعادة واضحة، وتضمنت اللقطات تسلمهن لشهادات الإفراج التي قمن بالتوقيع عليها وإعطائهن هدايا تذكارية من كتائب القسام قبل عملية التسليم.

ووثقت القسام عملية تجول مقاتليها ومركباتها العسكرية في شوارع مدينة غزة وصولا إلى منطقة التسليم، وهتافات الفلسطينيين المؤيدة للمقاومة.

وعبرت الأسيرات عن شكرهن وامتنانهن برسائل باللغة العربية، حيث قالت إحداهن "السلام عليكم.. مرحبا شكرا لكتائب القسام على كل المعاملة الكويسة" فيما قالت الثانية "شكرا على الأكل والشرب والملابس". أما الثالثة، فشكرت الشباب "اللي كانوا يحافظوا علينا ويديروا بالهم علينا من القصف" وقالت الأخيرة "إن شاء الله يكون يوم سعيد وأحسن يوم وكلنا نكون بخير".

ورددت الأسيرات المحررات عبارة مشتركة وهن خارج السيارة قلن فيها "اليوم 25 واحد 25" في إشارة لتاريخ التبادل الموافق 25 جانفي 2025.

وأظهرت المشاهد الخاصة المجندات بالزي العسكري وبصحة جيدة إلى جانب عناصر من المقاومة على منصة أقيمت في الميدان، وشهدت توقيع اتفاق للتسليم بين ممثل للقسام وآخر من الصليب الأحمر.

كما أظهرت المشاهد صعود الأسيرات على المنصة وتحيتهن حشود الفلسطينيين، وكذلك رفعهن إشارات الاحتفاء لكاميرات التصوير. وسلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الأسيرات الأربع للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة.

وأمس الجمعة، قال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر منصة تلغرام، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت الموافق 25-01-2025م عن المجندات التالية أسماؤهن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج.

وصباح الأحد الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية والكيان الصهيوني حيز التنفيذ.