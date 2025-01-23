وفاق سطيف يدعم خطه الهجومي

أعلنت إدارة وفاق سطيف، مساء اليوم، عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك، عن تعاقدها مع لاعبين اثنين لمدة عام ونصف في أولى صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويتعلق الأمر بكل من المهاجم المغترب محمد كريم بوحميدي القادم من فريق ينشط في الدرجة الأولى في لوكسمبورغ، والمهاجم النيجيري إيدو كنغسلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق النادي الإفريقي التونسي، في انتظار الإعلان عن باقي الاستقدامات، حيث يسعى الوفاق السطايفي لانتداب 5 لاعبين جدد في فترة التحويلات الشتوية الجارية حسب عدد الإجازات المرخص بها من قِبل الرابطة المحترفة.

وفي سياق آخر، شرع، أول أمس، المدرب الجديد لوفاق سطيف، التونسي نبيل الكوكي في عمله بشكل رسمي على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب رضا بن دريس المستقيل، وذلك من خلال إشرافه على أول حصة تدريبية له مع التشكيلة السطايفية تحضيرا للنصف الثاني من البطولة ومنافسة كأس الجزائر.

وباشر التقني التونسي الكوكي مهامه بمساعدة مواطنه نادر الكبير إضافة للتونسيين قيس الغطاس في منصب محضر بدني أول وأنيس كمون الذي يتولى مهمة محضر بدني ثان مكلّف بالمتابعة بالفيديو والإحصاء مع الإبقاء على الحارس السابق للوفاق عمار بلهاني لتولي تدريب الحراس.