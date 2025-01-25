شايب يلتقي أعضاء من الجالية بإيطاليا

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مع أفراد من الجالية الجزائرية المقيمين بمقاطعات شمال إيطاليا التابعة للقنصلية العامة للجزائر بميلانو، وهذا في إطار مواصلة الزيارة التي يقوم بها إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.

وأفاد بيان وزارة الخارجية، الصادر اليوم الأحد، أن "هذا اللقاء الأخوي، الذي جرى في جو تفاعلي وودي، شكل فرصة للاطلاع على أوضاع جاليتنا بهذه المنطقة والاستماع إلى آرائهم والإصغاء إلى انشغالاتهم والإجابة على تساؤلاتهم المختلفة".

كما كان هذا اللقاء، الذي لم يحدد البيان متى جرى، "مناسبة لاستعراض مختلف التدابير التحفيزية المقدمة لتشجيع إشراك الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في الحركية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا".

وأضاف البيان: "كما سمح أيضا بالتنويه بالديناميكية التي تشهدها الحركة الجمعوية الجزائرية بهذا البلد، والتي تعتبر تجربة حيوية في مجال تنظيم وهيكلة الجالية".



