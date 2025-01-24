إجراء جديد يخص المتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد عن إجراءات جديدة تسمح للمتقاعدين من استخراج شهادة الدخل الشهري بسهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول"RetraiteDz" .

وأوضح الصندوق، في منشور على صفحته في الفايسبوك، اليوم الأحد، أن "هذه الخدمة تختصر عناء التنقل إلى الوكالات المحلية، وتوفر لكم تحميل شهادة الدخل بثلاث خطوات بسيطة فقط". وأكد المصدر ذاته أن "القرار يندرج في إطار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية".

وأضاف الصندوق أنه تم توفير منصة رقمية مخصصة للتحقق من أصالة الشهادات المستخرجة، إذ يمكن لأي جهة أو مؤسسة مسح رمز "QR-Code" المدمج بالشهادة للوصول إلى بياناتها الرسمية مباشرة من قاعدة البيانات.