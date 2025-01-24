غليزان: وضع حد لمروجي المهلوسات

وضعت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن ولاية غليزان، في عمليتين منفصلتين، حدا لمروجي المهلوسات، وحجزت 202 قرص مهلوس، وسلاحا أبيض محظورا من الحجم الكبير.

وجاء هذا إثر الاستغلال الجيد للمعلومات، حسب البيان الأمني لنهار اليوم، والتي تفيد بوجود شخص مشتبه فيه يروج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان.

وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم توقيفه على متن دراجة نارية من نوع بيجو 103.

وبعد إخضاع المشتبه فيه لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزته 120 كبسولة كانت موجهة لعملية الترويج، ومبلغ مالي قدره 9000 دج من عائدات البيع. كما تم بالمقابل توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، حيث كان بحوزتهم 82 قرص بريڤابالين وإكستازي، وسلاح أبيض محظور من الحجم الكبير.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.