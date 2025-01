L'occupation sioniste poursuit son agression en Cisjordanie

Les forces d'occupation sionistes ont envahi, ce dimanche, la ville de Zaatar, à l'est de Bethléem, et ont renforcé leurs mesures militaires à Ramallah et à Birzeit, en Cisjordanie, selon l'agence de presse palestinienne (WAFA).

L'agence a rapporté, citant des sources sécuritaires, que les forces d’occupation ont pénétré dans la ville de Zaatar, à l'est de Bethléem, où elles ont perquisitionné plusieurs maisons. De plus, les forces d'occupation ont intensifié leurs mesures militaires autour du gouvernorat de Ramallah et de Birzeit, fermant la porte de Birzeit - Attara et l'entrée nord de la ville de Birzeit, ainsi que procédant à des fouilles approfondies aux checkpoints de Ein Sinya et Attara.

Dans le même temps, des mesures militaires strictes ont été observées aux barrages militaires dans les vallées du nord, entraînant des perturbations du trafic. Par ailleurs, l'occupation sioniste a poursuivi son attaque contre la ville de Jénine et son camp de réfugiés pour le sixième jour consécutif, portant à 15 le nombre de martyrs depuis mardi dernier, en plus des dizaines de blessés et de détenus, ainsi que d'importants destructions de biens.

Il convient de noter que le rythme des incursions des forces d'occupation et des colons dans les villes et camps de réfugiés de Cisjordanie a augmenté avec le début de l'agression contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023.