Première réaction officielle jordanienne à la proposition de Trump

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré ce lundi que « la solution à la question palestinienne est une solution palestinienne, la Jordanie aux Jordaniens et la Palestine aux Palestiniens. »

En réaction à la proposition du président américain Donald Trump, visant à déplacer les habitants de Gaza vers la Jordanie, Safadi a affirmé sur son compte officiel sur la plateforme « X » : « Notre position est que la solution à deux États est la voie pour parvenir à la paix, et notre rejet du déplacement est ferme et inébranlable. »

« Nous aspirons à travailler avec la nouvelle administration américaine et nous soutiendrons les efforts de paix dans la région», a-t-il ajouté.

Le ministre jordanien a également souligné qu’« actuellement, la priorité est de consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et d’acheminer l’aide aux habitants de la bande, précisant qu’il s’était mis d’accord avec la coordinatrice onusienne pour renforcer la coopération en matière d’aide humanitaire à Gaza.

Plus tôt, Trump avait déclaré, selon les propos rapportés par la chaîne « CNN », qu'il « s'était entretenu par téléphone avec le roi de Jordanie au sujet d'un nouveau plan comprenant la construction de logements et le déplacement de plus d’un million de Palestiniens de Gaza vers d'autres pays». Avant d’ajouter qu'il « en parlerait également avec le président égyptien Abdel Fatah al-Sissi».

Trump a également déclaré : C'était un très bon appel, c'est mon ami... Nous nous entendons très bien... J'ai toujours eu de bonnes relations avec lui au fil des années... Il a fait un excellent travail... Il accueille des millions de Palestiniens et le fait d'une manière très humaine... Je l'ai félicité pour cela »