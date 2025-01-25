نجم مڨرة يوقع عقد تمويل مع مجمّع " كوسيدار"

أعلنت إدارة نجم مڨرة، أمسية اليوم، عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك، عن توقيع عقد تمويل مع مجمّع " كوسيدار "، حيث سيكون المجمع المموّل الجديد للفريق، وسيظهر شعار " كوسيدار " على قمصان اللاعبين في المباريات الرسمية.

وعبّرت إدارة الرئيس عز الدين بن ناصر في بيانها، عن فخرها بتوقيع عقد التمويل مع أبرز المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال البناء والأشغال العمومية، مؤكّدة أن هذا الدعم سيعزز طموحات "أبناء الحضنة " ويدفع بمسيرة النادي نحو تحقيق المزيد من النجاحات والتميّز.

وحرصت إدارة نجم مڨرة في ذات البيان، على توجيه شكرها لمجمع " كوسيدار " على ثقته الكبيرة ودعمه للرياضة الجزائرية.

و للتذكير ، كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، قد ساهم في تمكين أربعة أندية من الرابطة المحترفة وهي : نجم مڨرة، اتحاد بسكرة، مولودية البيض وأولمبي الشلف التي ليس لها شركات، من الاستفادة من تمويل شركات عمومية ظرفيا، بمبلغ مالي قدره 18 مليار سنتيم يتمّ صرفه على ثلاث دفعات و تقدر الدفعة الأولى التي يتلقاها كل فريق بـ 6 مليارات سنتيم بعد أن يتمّ توقيع العقد بين الفرق المعنية والشركات قبل الانتقال إلى إجراءات شراء أسهم الشركة الرياضية ذات الأسهم لكل ناد، في خطوة لإنهاء الضائقة المالية التي تعاني منها الأندية المذكورة سالفا.