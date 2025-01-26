خطيب المسجد الأقصى في زيارة للجزائر

حلّ الليلة خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية، فضيلة الشيخ عكرمة صبري، ضيفًا على الجزائر، في زيارة تمتد لعدة أيام.

وجاءت الزيارة بدعوة من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ مبروك زيد الخير، وتتضمن برنامجا مكثفا من اللقاءات والأنشطة العلمية والدينية.

يستهل الشيخ عكرمة صبري زيارته من جامع الجزائر حيث سيلتقي بعميده الشيخ محمد المأمون القاسمي، حيث سيقف على مرافق الجامع العامر ورمزية مكان إقامته وشموخ منارته ومعماره، قبل أن يلتقي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، في إطار تعزيز العلاقات الدينية وتبادل الخبرات في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما سيشارك خطيب المسجد الأقصى في ندوة علمية حول "مسألة الوقف" إلى جانب الدكتور عبد الرحمن سنوسي، حيث سيتناول اللقاء أهمية الوقف ودوره في التنمية المجتمعية والدينية.

بعد ذلك، سيتوجه الشيخ عكرمة إلى ولاية وهران، حيث سيكون على موعد مع الأساتذة والطلبة في جامعة وهران1 لتنشيط محاضرة علمية حول قضايا الأمة الإسلامية وأهمية الحفاظ على المقدسات.

وسيواصل الشيخ زيارته إلى ولاية تلمسان، وسيلتقي الأساتذة والطلبة في جامعتها، في إطار نشاط علمي خاص تم تنظيمه تكريمًا له، يتناول قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتعاون العلمي والديني بين الجزائر وفلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الأخوية بين الجزائر وفلسطين، وتأكيدًا على الدور الريادي للعلماء في توعية الأمة بقضاياها المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.