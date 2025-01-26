كولومبيا تحفظ كرامة مواطنيها

شهدت الأزمة الدبلوماسية بين كولومبيا والولايات المتحدة بسبب طرد المهاجرين غير الشرعيين، تطورا غير متوقع.

فبعد أن قررت كولومبيا عدم استقبال الطائرات العسكرية الأمريكية المقلة لمواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية في بلد العم سام، مطالبة بمعاملتهم بكرامة، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة من العقوبات ضد بوغوتا من بينها فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الكولومبية وتوقيف منح التأشيرات للكولومبيين بما فيهم المسؤولون الحكوميون.

وفي تطور للأزمة، قرر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ارسال الطائرة الرئاسية لجلب مواطنيه. وأفاد بيان للرئاسة "قرر الرئيس غوستافو تخصيص الطائرة الرئاسية لجلب مواطنينا بكرامة".