دولي بوركينابي يلتحق بوفاق سطيف

وقّع الوسط الهجومي البوركينابي الدولي كليمون بيترويبا ( 26 عاما)، سهرة اليوم، على العقد الذي يربطه مع وفاق سطيف لمدّة موسمين ونصف، ليكون ثالث المستقدمين في صفوف تشكيلة الوفاق خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية.

وشارك الدولي البوركينابي بيترويبا في مباراتي الذهاب والإياب ضدّ شباب بلوزداد في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، حيث سجّل الدولي بيترويبا الهدف الوحيد لفريقه نادي الجمارك البوركينابي في مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون ردّ، قبل أن يخسر النادي البوركينابي بضربات الترجيح ( 4 - 3 ) في مباراة العودة عقب انتهاء المباراة في وقتها القانوني بتفوف البلوزداديين بهدف يتيم من توقيع اللاعب عبد الرحمان مزيان في الدقيقة 35 من المباراة بتسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى الجمارك البوركينابي.