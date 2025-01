Communiqué du Conseil des Ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres, qui a porté sur un projet de loi relatif aux assurances, ainsi que sur diverses propositions, y compris la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne et l’état d’avancement des projets de construction de silos à grains.

Après une présentation de l'activité du gouvernement au cours des deux dernières semaines par le Premier ministre et après avoir écouté les interventions des ministres concernant les projets de lois et les propositions, le président de la République a donné les ordres et instructions suivants :

Concernant la proposition sur la bourse universitaire :

Le président de la République a ordonné la création d'un comité composé du ministre de l'enseignement supérieur, du ministre de la jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, et du ministre des Finances, pour préparer un rapport sur une augmentation des bourses universitaires, qui sera présenté lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres.

Le président a également ordonné que le plan de réforme global des services universitaires inclut une révision des systèmes de bourses et de logement pour les étudiants.

Concernant la proposition sur le droit syndical :

Le président a souligné la nécessité de respecter le droit syndical et la formation dans ce domaine.

Il a insisté sur le fait que la loi doit respecter les critères de transparence dans l'exercice du droit syndical et garantir une véritable représentation syndicale.

Concernant la préparation pour la saison du Hajj :

Le président a ordonné que l'État prenne en charge les augmentations des coûts du Hajj, en maintenant les coûts établis l'année dernière.

Concernant la proposition sur la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne :

Le président a indiqué que la révision de cet accord est dictée par des données économiques réalistes, soulignant qu'en 2005, les exportations algériennes étaient principalement basées sur les hydrocarbures, tandis qu'aujourd'hui, nos exportations ont diversifié, notamment dans l'agriculture, les minéraux, le ciment et les produits alimentaires, entre autres.

Il a précisé que la révision de l'accord n'était pas motivée par un conflit, mais visait à renforcer les bonnes relations entre l'Algérie et l'Union européenne en tant que partenaire économique, sur la base d'un principe de gagnant-gagnant.

Le président a rappelé que l'Algérie n'a jamais interdit l'importation dans aucun domaine, sauf dans ceux où la production locale est suffisante pour satisfaire les besoins du marché national.

Il a donné des instructions strictes au gouvernement pour contrer les tentatives de diffamation de l'image de l'Algérie auprès des grandes marques internationales, en facilitant et encourageant l'investissement, en particulier par les jeunes, dans la commercialisation de ces marques dans les grands centres commerciaux très fréquentés par la jeunesse algérienne.

L'objectif est d'organiser l'importation de manière rationnelle et de lutter contre les tentatives spéculatives sur les produits importés, tels que les pièces détachées, dont l'importation n'a jamais été interdite et reste ouverte jusqu'à ce jour.

Concernant le projet de loi relatif aux assurances :

Le président a ordonné d'enrichir le projet de loi pour qu'il soit conforme à la souveraineté financière du pays.

Il a encouragé les acteurs du secteur à investir et à créer des banques algériennes privées pour dynamiser l'économie nationale.

Concernant l'avancement des projets de construction de silos à grains :

Le président a salué les progrès réalisés dans la construction des silos en préparation pour la saison des récoltes, avec des capacités de stockage atteignant pour la première fois environ 5 millions de tonnes.

Il a ordonné au ministre de l'Agriculture et du Développement rural d'accélérer les travaux des silos restants pour renforcer les capacités de stockage, dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire.

Il a également ordonné l'expansion de la construction de silos dans d'autres communes productrices de céréales de manière régulière et abondante.

Avant la fin de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décisions individuelles concernant des nominations et des fin de fonctions dans des postes de haute responsabilité au sein de l'État.