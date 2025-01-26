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مجتمع

حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة

27 جانفي 2025 ()

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كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 3649 تدخلا، بمعدل تدخل واحد كل 23 ثانية. وفيما يتعلق بحوادث المرور، أحصت الحماية المدنية 155 تدخلا، سجلت إثرها 174 إصابة و6 وفيات.

وفي بيان سابق، كشفت ذات المصالح أن وحداتها قد تدخلت، ليلة أمس الأحد إلى الإثنين، "على الساعة 20 و54 دقيقة، إثر حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى المنار الكبير، ببلدية ودائرة جيجل"، بحيث تم إسعاف 3 أشخاص، كانوا يعانون من ضيق في التنفس، وتم نقلهم إلى مستشفى جيجل لمتابعة حالتهم الصحية.

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