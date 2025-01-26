أعطى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، إشارة انطلاق عملية إحصاء المنتوج الوطني من ولاية سطيف، حسبما نقله التلفزيون العمومي.

وأكد الوزير، في تصريح صحفي، أن "عملية إحصاء المنتوج تعكس توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتحقيق تحول نوعي في طريقة إدارة القطاعات الاقتصادية، من خلال الإحصاء الدقيق".

وأضاف الطيب زيتوني: "أنه سيتم إحصاء 120 ألف مؤسسة إنتاجية عبر الوطن في مختلف القطاعات، وأن هذا الرقم يعكس الحيوية التي يتميز بها النسيج الاقتصادي الوطني والقدرة الإنتاجية الكبيرة التي تسعى الجزائر إلى تطويرها وتعزيزها".

وعن النتائج المنتظرة من الإحصاء، أوضح "زيتوني أنها ستوفر رؤية واضحة عن الإمكانات المتاحة، وستمكن من تحديد النقائص وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وأنها خطوة جوهرية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للنسيج الاقتصادي الوطني".



