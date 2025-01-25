ادارة اتحاد الحراش تطالب صادي بفتح تحقيق

طالبت إدارة اتحاد الحراش الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بفتح تحقيق معمق، فيما وصفته بالتجاوزات التحكيمية التي صارت تمس بأخلاقيات الرياضة، في إشارة واضحة إلى ما حملته المباراة الأخيرة لمستقبل الرويسات وضيفه اتحاد خميس الخشنة.

وأوضحت إدارة "الصفراء"، في بيان نشره الحساب الرسمي للفريق، بأنها توجهت صبيحة اليوم الاثنين بمراسلة إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عبّرت من خلالها عن استيائها الكبير من التجاوزات التحكيمية التي أثرت على نزاهة المنافسة خلال الموسم الحالي.

وكشفت الإدارة الحراشية، بحسب ما جاء في البيان، أن المراسلة الموجهة إلى وزير الرياضة، أشارت بشكل واضح إلى "التجاوزات التحكيمية التي أصبحت تهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق على مستوى التحضيرات والاستثمارات المالية، كما أنها تمس بأخلاقيات الرياضة ومبادئ اللعب النظيف"، كما جاء في البيان.

وفي إشارة واضحة لما حدث في المباراة الأخيرة، التي جمعت منافس الفريق على الصعود، مستقبل الرويسات، ومضيفه اتحاد خميس الخشنة، وما تبعها من تصريحات خطيرة لمدرب خميس الخشنة، عبد النور بوصبيعة، من اتهام واضح وصريح للفريق المنافس وحكم المباراة، أكدت إدارة "الصفراء" على أن "الفيديوهات الأخيرة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات مدرب اتحاد خميس الخشنة، حول ترتيب المباريات، وقرارات تحكيمية مشبوهة، تعكس خطورة الوضع، وتثير الشكوك حول مصداقية بعض النتائج".

وعلى ضوء هذا، تطالب إدارة النادي بضرورة "فتح تحقيق معمق حول هذه التجاوزات، مع إعادة النظر في لجنة تعيين الحكام، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق جميع المتورطين، دون أن تقتصر العقوبات على الحكام فقط".

وختمت الإدارة مراسلتها، بالإعراب عن ثقتها في قدرة "الفاف" على التعامل مع هذه القضايا، واتخاذ قرارات تعيد الاعتبار لمصداقية كرة القدم الجزائرية، من أجل منافسة شريفة داخل المستطيل الأخضر.