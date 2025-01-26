سيدي بلعباس: وفاة عجوز دهسا بسفيزف

شهد حي الخامس من جويلية، الكائن وسط الطريق الوطني رقم 7، الذي يخترق مدينة سفيزف، 39 كم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، حادثة دهس أليمة، راحت ضحيتها عجوز في الـ73 سنة من عمرها، وذلك بعد أن بدا للعيان فقدان سائق المركبة الخفيفة للسيطرة على سيارته قبل حدوث الكارثة.

وقد نقلت الضحية، وهي من جنس أنثى، صوب استعجالات مستشفى سفيزف، وهي فاقدة للوعي، وتعاني من إصابات خطرة ومتعددة، قبل أن تؤكد مصادر طبية وفاتها متأثرة بجروحها البليغة. يذكر أن مصالح الشرطة المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.