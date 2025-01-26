آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

سيدي بلعباس: وفاة عجوز دهسا بسفيزف

27 جانفي 2025 ()
+ -

شهد حي الخامس من جويلية، الكائن وسط الطريق الوطني رقم 7، الذي يخترق مدينة سفيزف، 39 كم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، حادثة دهس أليمة، راحت ضحيتها عجوز في الـ73 سنة من عمرها، وذلك بعد أن بدا للعيان فقدان سائق المركبة الخفيفة للسيطرة على سيارته قبل حدوث الكارثة.

 وقد نقلت الضحية، وهي من جنس أنثى، صوب استعجالات مستشفى سفيزف، وهي فاقدة للوعي، وتعاني من إصابات خطرة ومتعددة، قبل أن تؤكد مصادر طبية وفاتها متأثرة بجروحها البليغة. يذكر أن مصالح الشرطة المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    قضية جديدة تظهر خبث وسائل الإعلام الفرنسية

    12675 قراءة
  • 3

    أول رد رسمي أردني بشأن اقتراح ترامب

    9834 قراءة
  • 4

    هل قبل ملك الأردن عرض ترامب؟

    7316 قراءة
  • 5

    سالمي يعلن الرحيل

    6825 قراءة