بشار: توقيف شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات

وضعت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، حدا لنشاط جماعة إجرامية تتجار بالمخدرات.

وحسب ما توفر من معطيات، فإن العملية جاءت على إثر معلومات أمنية تلقتها عناصر الفرقة، مفادها استلام أشخاص مشتبه فيهم شحنة من المخدرات بأحد أحياء مدينة بشار، قصد نقلها إلى إحدى الولايات الشمالية.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم إعداد خطة أمنية محكمة، وترصد تحركات المشتبه فيهم، إذ تم توقيف المركبة التي كانوا على متنها وإخضاعها للتفتيش، حيث تم توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم امرأة، مع ضبط كمية من المخدرات قدرت إجمالا بـ9 كلغ و103 غرامات من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.

وأفضى التحقيق مع المشتبه فيهم إلى تحديد هوية الممول الرئيسي بهذه السموم وشركائه. وبموجب أذونات بالتفتيش، صادرة عن نيابة محكمة بشار، تم تفتيش مساكنهم، حيث تم توقيف 4 مشتبه فيهم وحجز منظاري ميدان يستعملان في تهريب المخدرات، فيما بقي ثلاثة آخرون في حالة فرار.