Les déclarations de Trump crispent ses alliés arabes

Le Washington Post a rapporté que les déclarations du président américain, Donald Trump, concernant le « nettoyage » de Gaza et le déplacement des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie ont mis les alliés arabes des États-Unis dans une position délicate.

Le commentateur David Ignatius a noté que "Trump, en proposant plusieurs idées à la fois, risque de ruiner ses bonnes propositions avec de mauvaises". Il a ajouté que "le président a commis sa première grande erreur de politique étrangère samedi, lorsqu'il a stupéfié les journalistes en déclarant qu'il voulait 'nettoyer' Gaza de ses habitants et en déplacer certains vers la Jordanie et l'Égypte". Ignatius a suggéré que "l'idée de Trump pourrait être plus un réflexe personnel qu'une politique réfléchie, mais cette déclaration impulsive a choqué les dirigeants arabes qui espéraient collaborer avec lui, car le déplacement des Palestiniens pourrait déstabiliser les gouvernements arabes dans toute la région". Il a poursuivi en disant que "Trump aime jouer le rôle de perturbateur, mais ses propos ressemblaient à un jet de grenade".

Un responsable arabe a même spéculé que "le plan de Trump semble davantage être celui d'un homme d'affaires spécialisé dans l'immobilier, plutôt qu'une initiative de politique étrangère". Trump a déclaré à propos de Gaza "C'est littéralement un site de démolition maintenant, je préfère travailler avec certains pays arabes pour construire des logements ailleurs, où ils pourraient peut-être vivre en paix pour une fois".

Trump a fait ces commentaires alors qu'il était à bord de son avion présidentiel, après un appel privé avec le roi jordanien, Abdallah II. Ignatius a souligné que la réaction des pays du Moyen-Orient a été rapide et très négative. Le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, a affirmé que l'opposition de la Jordanie au déplacement des Palestiniens "reste ferme et ne changera pas". L'ambassade d'Égypte à Washington a répété les propos de l'ambassadeur Moaz Zahra en 2023, qui avait déclaré : "L'Égypte ne sera pas impliquée dans toute solution impliquant le déplacement des Palestiniens vers le Sinaï".