وزير الداخلية في إيطاليا

يشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، حسب بيان وزارة الداخلية، اليوم الإثنين.

وتندرج هذه الزيارة، التي جاءت بدعوة من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، في "سياق الحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، تنفيذا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا"، يضيف البيان.

كما تشكل الزيارة –وفق ذات البيان- مناسبة لتوطيد علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية.