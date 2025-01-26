"صيدال" تطلق مشروع التسلسل الصيدلاني للأدوية

أطلق مجمع صيدال، اليوم الإثنين، مشروع تكنولوجيا التسلسل الصيدلاني للأدوية، الذي يعد خطوة مبتكرة لتعزيز الشفافية وتتبع المنتجات الصيدلانية وضمان أمنها، ومواجهة الأدوية المقلدة وتعزيز نظام الدقة الدوائية في الجزائر.

وتم الإطلاق الرسمي لتكنولوجيا التسلسل الصيدلاني للأدوية بمصنع شرشال بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، الوزير المنتدب المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود ووالي ولاية تيبازة، علي مولاي إلى جانب السلطات المحلية.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع صيدال في كلمته بمناسبة إطلاق المشروع، إلى أن التسلسل الصيدلاني للأدوية هو عملية تخصيص رمز فريد لكل علبة دواء، مما يسمح بتتبع مسارها من مرحلة الإنتاج إلى وصولها إلى المستهلك النهائي، حيث تم تنفيذ هذه التقنية في العديد من البلدان، وهي تستجيب لأحد التحديات الكبرى في صناعة الأدوية على غرار مكافحة التزوير، بحيث ستزود كل علبة دواء برمز غير قابل للتزوير يضمن تعريفا دقيقا وموثوقا للمنتجات مع ضمان أصالتها.

كما يمثل هذا الابتكار، بحسب وسيم قويدري خطوة مهمة لتحقيق تتبع الآثار الجانبية، إذ يساهم التسلسل الصيدلاني للأدوية في تتبع مصدر الأدوية، مما يسهل التعرف على الأدوية المعنية في حالة حدوث آثار جانبية، كما يسمح بتحسين دقة تقارير اليقظة الدوائية من خلال أرقام السلسلة الخاصة بالأدوية، مما يجعل البيانات أكثر موثوقية، علاوة على مكافحة المنتجات المزيفة، اذ يقلل التسلسل الصيدلاني للأدوية من مخاطر التزوير، مما يساعد على تجنب الآثار الجانبية الناتجة عن الأدوية المزيفة.

وأضاف الرئيس المدير العام لصيدال أنه في حالة اكتشاف مشكلة، يتيح التسلسل الصيدلاني سحب الدفعات المتأثرة بسرعة، مما يحمي المرضى ويدعم اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى أنه يشكل خطوة استراتيجية لصيدال على اعتبار أن هذا المشروع يشكل نقطة تحول هامة بالنسبة لصيدال، من حيث أنه يلتزم بمعايير دولية تفتح آفاق التصدير إلى أسواق تتسم بمتطلبات عالية مثل أوروبا والولايات المتحدة، كما يمكن التسلسل الصيدلاني للأدوية صيدال من تلبية متطلبات الجودة والأمان للمستهلكين على المستوى العالمي.

وتابع ذات المسؤول أن إطلاق المشروع يضع صيدال في طليعة تحديث الصناعة الصيدلانية الوطنية، وفي المستقبل، سيتم تعميم هذا النظام على جميع منتجات صيدال ثم على الأدوية المنتجة من قبل كافة المخابر الجزائرية، وتضع هذه التكنولوجيا المتقدمة الجزائر كفاعل رئيسي في السوق العالمية للأدوية، مما يعزز قدرتها التنافسية دولياً.